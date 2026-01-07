Un nuevo hecho de violencia se registró en el perímetro urbano de Santa Marta, donde Yaderson Torres, de oficio mecánico de motocicletas, perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Tayrona.

El crimen ocurrió en la calle 26A con carrera 43, cuando la víctima se desplazaba caminando por el sector. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, de manera repentina fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro.

Según las versiones preliminares, el individuo que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego calibre nueve milímetros que portaba en la pretina de su pantalón y le disparó en al menos tres oportunidades, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron a toda velocidad, aprovechando la confusión generada entre los residentes y transeúntes del sector, quienes presenciaron la escena sin poder intervenir.

Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta llegaron al sitio y acordonaron el área, mientras unidades judiciales adelantaban las diligencias de inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio.

Investigadores judiciales indicaron que una de las hipótesis que se maneja es la de un posible ajuste de cuentas, aunque el móvil del crimen continúa siendo materia de investigación.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables; sin embargo, hasta el momento no se reportan capturas. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.