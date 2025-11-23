María Margarita Guerra Zúñiga se convirtió en la segunda gobernadora del departamento del Magdalena por elección popular.

Los 188.722 votos depositados este domingo 23 de noviembre en las urnas, que son el 56.05%, le dieron la victoria en una elección atípica efectuada tras la declaratoria de nulidad de la elección de Rafael Martínez por doble militancia.

La nueva mandataria de los magdalenenses se comprometió a continuar el proyecto político de la Fuerza Ciudadana, movimiento que avaló su aspiración y del que también es militante el mandatario saliente.

La electa gobernadora cuando ejercía su derecho al voto este domingo.

La segunda mayor votación la obtuvo el candidato Rafael Emilio Noya García, de la Coalición en el Magdalena Cabemos Todos, con 124.291 votos que representan el 36.91% de los votos totales que hubo en la contiende y que fueron 341.782 del 1.094.215 habilitados para hacerlo.

Los otros candidatos, Miguel Ignacio Martínez Olano, de Coalición Alma, y Luis Augusto Santana, de Partido Político Dignidad Compromiso, obtuvieron 16.433 y 2.247 votos, respectivmente.

Guerra Zúñiga ejerció el derecho al voto muy temprano en compañía de su familia.