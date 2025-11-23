La gobernadora encargada del Magdalena, Ingris Padilla, entregó un nuevo reporte sobre el desarrollo de la jornada electoral de este domingo.

Según Padilla, hasta las 2:00 de la tarde un total de 243.136 ciudadanos habían acudido a las urnas en los distintos puestos dispuestos en el departamento.

Padilla confirmó que “no se registraron situaciones de orden público”, salvo un incidente aislado en el municipio de Santa Ana. Allí, un adulto mayor, presuntamente acompañado y haciendo campaña de un candidato quien fue retirado del lugar por incumplir las normas electorales, que prohíben portar publicidad política en los puestos de votación.

La gobernadora también señaló que en varios puestos se observó a personas “tomándose fotos mostrando el tarjetón”, lo cual está prohibido, pero la situación fue controlada por las autoridades.

Entre los municipios con mayor participación se destacó Plato, considerado uno de los puntos clave de la región.

Padilla también confirmó que, en sectores como Santa Marta, barrios como María Eugenia y Mamatocose observó “mayor circulación de personal” al mediodía, pese a la baja participación en otras zonas.