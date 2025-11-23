Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Tras cuatro horas de haberse aperturado las urnas en el departamento del Magdalena para elegir gobernador, la jornada electoral transcurre en calma.

Así lo reportó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) el Comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, brigadier general Edwin Urrego,  que hace presencia en la ciudad de Santa Marta.

En cuanto a la participación de los ciudadanos en la fiesta democrática esta no ha sido masiva, al punto que existen puestos de votación que aún no alcanzan el 10% de sus votantes.

Sin embargo, quienes sí madrugaron a ejercer su derecho al voto fueron los candidatos Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, Luis Santana, de Dignidad y Compromiso, y el exdiputado Rafael Noya, de la coalición En el Magdalena Cabemos Todos.

Margarita Guerra, la única mujer en la contienda electoral, acudió a la cita con la democracia en compañía de su familia.