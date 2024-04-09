En Minca, uno de los corregimientos reconocidos en Santa Marta, Magdalena, por su atractivo turístico, hay preocupación entre los habitantes y visitantes por la contaminación que está sufriendo el río con el mismo nombre.

La denuncia de ciudadanos del corregimiento tiene que ver con la falta de alcantarillado en el sector, donde la mayoría de las casas tienen pozo séptico. Se trata de uno de los problemas estructurales históricos de la ciudad de Santa Marta.

Pero, más allá de las promesas incumplidas por las diferentes administraciones, ahora, con la llegada de las primeras lluvias, varios habitantes del sector aprovechan para descargar sus letrinas en el río Minca, lo que está provocando una grave contaminación en el afluente.

La líder ambientalista, Laura Jiménez, dio a conocer recientemente un caso por medio de un video, donde se observa la magnitud de la contaminación que está sufriendo el río.

'Es la primera lluvia y mire como se ve el río, negro y ni hablar de la putrefacción, el olor es demasiado fuerte… Tengamos conciencia, el río es de todos, no solo de los que aquí vivimos, sino de las especies que habitan este ecosistema, no matemos la gallina de los huevos de oro', se le escucha decir a Laura en la denuncia.