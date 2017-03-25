El Hospital Universitario Fernando Troconis, de Santa Marta, puso en servicio, a partir de este viernes, la Unidad de Medicina Hiperbárica, la primera en el Caribe a nivel público y la segunda en el país, después de la del hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta.

Se invirtieron $1.400 millones en una alianza público privada, en donde el manejo administrativo está a cargo del centro asistencial que a su vez aportó las instalaciones.

'Tiene como característica principal que es multiplaza porque atiende a diez pacientes simultáneamente, lo cual, por su amplitud, genera efectos positivos en pacientes que padecen de claustrofobia', explicó Diazgranados.

Además de su impacto en el campo de la salud, la prestación del servicio de medicina hiperbárica tendrá implicaciones a nivel turístico, ya que permitirá que esta capital pueda ser lanzada como un centro internacional de buceo, iniciativa en la que se trabaja con gestión ante el Ministerio de Turismo.

Fue inaugurada por la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga y el gerente del hospital, Tomás Diazgranados, en un acto sencillo que contó con diputados, usuarios y dirigentes cívicos y gremiales de la ciudad y el Departamento.

Detalles

La medicina hiperbárica, también conocida como oxigenoterapia hiperbárica (OHB), es el uso médico del oxígeno puro, al ciento por ciento. Esta técnica permite la atención de 250 enfermedades, algunas de difícil manejo.

El sistema es la aplicación a presiones muy por encima de las atmosféricas, de cantidades específicas de oxígeno que puedan ser asimiladas por el organismo, por los tejidos, y que conlleven a mejorías en muchas de las patologías, entre las que se mencionan la gangrena y el pie diabético, así como la atención inmediata de accidentes de buceadores.