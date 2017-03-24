La oferta turística del Magdalena a nivel nacional e internacional no solo es Santa Marta, pues otros 11 fueron incluidos entre los atractivos y destinos importantes de la región Caribe.

En reunión de operadores turísticos, empresarios hoteleros y representantes de las alcaldías municipales, la Gobernación, a través de la Oficina de Turismo que lidera Fidel Vargas, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, seleccionaron los 11 entes territoriales que se suman al Distrito en la oferta turística.

Ellos son, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera, Fundación, El Retén, Aracataca, Plato, Nueva Granada, San Sebastián de Buenavista y El Banco, .

De acuerdo con Fidel Vargas, jefe de la oficina de turismo del Departamento, 'las riquezas naturales, culturales e históricas, convierten al Magdalena en un atractivo turístico para nativos y extranjeros'.

De acuerdo con Vargas, los lugares a ofertar turísticamente son la Sierra Nevada y el Parque Nacional Natural Tayrona, la Quinta de San Pedro Alejandrino, en el Distrito; los Centros Históricos de Santa Marta y Ciénaga y en Aracataca la vida y obra de Leo Matiz y Gabriel García Márquez. Igualmente las ciénagas que recorren el departamento donde se puede disfrutar del avistamiento de aves y ecoturismo, (Chilloa, Zapatosa, Zárate, Zapayán y Grande), en Nueva Granada, El Banco y Pueblo Viejo, así como los diferentes festivales, entre ellos el del Caimán, en Ciénaga; la Cumbia en El Banco y del Hombre Caimán, en Plato.

Los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se comprometieron a continuar la construcción de la oferta turística con un recorrido de validación por los sitios enunciados, para así determinar el potencial de cada uno.

La Ruta de Macondo es otro de los proyectos que busca consolidar a ocho municipios de la subregión Norte del departamento, como sitios turísticos literarios. Esto fue aprobado el año anterior por el Viceministerio de Turismo, y el Fondo de Turismo (Fontur), en la denominada formulación del Plan Maestro de la Ruta Macondo con enfoque diferencial.

El Plan pretende que los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación y el Distrito de Santa Marta, que integran la ruta literaria de Gabriel García Márquez, se conviertan en un producto turístico, con un gran valor agregado, situando al departamento y al país en los mejores lugares de los mercados nacionales e internacionales.