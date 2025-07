La Cámara de Comercio de Barranquilla propuso crear tres HUB de Investigación, Innovación y Desarrollo para impulsar el crecimiento económico de la Región Caribe, concentrados el primero en Santa Marta, Valledupar y Riohacha, aprovechando su riqueza en energías renovables y no renovables; el segundo en Cartagena, Sincelejo y Montería, focalizado en Cadenas de valor agropecuarias y pesqueras, y el tercero en la Super Ciudad integrada por Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que sea el centro para atraer inversión de Nearshoring y que se consolide como plataforma exportadora, dada su cercanía con Estados Unidos.

El primero, el HUB Nororiental, se focalizaría en hacer investigación y desarrollo para sacar nuevos productos y servicios a partir de la explotación de las reservas de gas natural y de carbón de forma sostenible. Sumado a ello se debe dar el aprovechamiento pleno del potencial de generación eólica y solar.

El segundo, el HUB occidental, conformado por Cartagena, Sincelejo y Montería, para elaborar productos sostenibles, orgánicos, amigables con el medio ambiente.

Y el HUB Centro, conformado por Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y sus zonas de influencia, que hoy es la principal zona exportadora del país, pues concentra el 21,87% de las exportaciones no minero energéticas de Colombia; en el cual operan 1.791 empresas de mercado medio que con el apoyo indicado permitirían impulsar la productividad y la creación de nuevos empleos

. “Si sumamos al Atlántico, Bolívar y Magdalena tendríamos un territorio más grande que Costa Rica y muy similar a Irlanda, de manera que es un territorio que hace sentido por tener una escala atractiva a nivel internacional”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla al sustentar su propuesta.

En su sustentación de la iniciativa, Fernández Ariza hizo referencia, como caso de estudio, al fondo SBIR de los Estados Unidos, que es financiado por el gobierno federal, para hacer investigación y desarrollo con el fin de descubrir nuevos productos y servicios, lo que se debe complementar con el acompañamiento a las empresas para que lleven con éxito a los mercados esos productos y servicios, superando el valle de la muerte.

“Un valle de la muerte que es real, como lo demuestra el hecho de que entre los años 2008 y 2024 el 80% de las empresas que existían en Atlántico, fueron liquidadas. De tal manera que es clave acompañar a las empresas porque invertir en el tejido empresarial es la mejor política para superar la pobreza”, concluyó.

Para ello, aclaró, se requiere inversión de todos los niveles del estado, y trabajar de la mano con el sector empresarial. Y también financiación que reduzca el gran spread en las tasas de interés, que en promedio en países en desarrollo, son en promedio, del doble de las tasas de interés para financiar productos y servicios en países desarrollados.

En su inter vención, Manuel Fernández destacó los indicadores positivos que registra Barranquilla resultado del liderazgo público del alcalde Alejandro Char, el gobernador Verano, las administraciones que los han sucedido en el Distrito y la Gobernación, de la alianza público privada y de un dinamismo empresarial y una pujanza de los barranquilleros y atlanticenses.

“Hemos logrado duplicar las exportaciones a través del Atlántico en los últimos cinco años impulsadas por un crecimiento del 182 % en las zonas francas y atraer inversión empresarial del exterior del país y del interior, en los últimos 16 años, y también tener tenido una transformación urbana y empresarial. Ello nos ha permitido lograr que Atlántico haya crecido 3,1% promedio anual, un poco por encima de Bogotá y esté en el podio de los tres territorios que más crecen en Colombia”, destacó.

Sin embargo, recordó que otras ciudades costeras y otros departamentos del Caribe colombiano pueden quedarse rezagada si no tienen el apoyo requerido. Por ejemplo, citó que Cesar y La Guajira, están en recesión económica, en gran parte por su dependencia de la minería y de una transición energética que no está acorde con sus realidades, lo que genera dificultades para su población. Por lo anterior, consideró que es clave que el Estado financie un centro de investigación que permita aprovechar, de forma social y ambientalmente sostenible, la riqueza energética renovable y no renovable de estos territorios.

Porque el reto es muy grande, para demostrar el punto explicó que aun si la economía de La Guajira crece al doble que Bogotá, Santiago de Chile o Miami (en sus áreas metropolitanas), necesitaría 30 años para alcanzar a la capital de nuestro país, en el ingreso promedio por habitante; 69 años para alcanzar a Santiago de Chile, y alrededor de 123 años para lograr el de Miami”, sentenció el presidente de la CCB.

Y agregó, “Sabemos que en Barranquilla y Atlántico con el ritmo de que tenemos rápidamente vamos a acelerar la tasa de crecimiento, pero para lograr que los otros territorios del Caribe crezcan también necesitamos poner en marcha esos nodos de innovación, investigación y desarrollo que proponemos y apoyar al tejido empresarial de todos los tamaños”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla advirtió sobre otra amenaza que también es real. La demora en prepararnos para adoptar la Inteligencia Artificial, puesto que no actuar con urgencia va a ampliar las brechas en competividad y productividad. “Por ello, necesitamos un plan muy ágil para invertir en la educación de nuestra población, de nuestro tejido productivo, en IA, y en habilidades STEM”, puntualizó.