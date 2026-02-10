La Gobernación de La Guajira adelantó el Comité de Seguimiento Electoral, un espacio de articulación interinstitucional que busca asegurar el normal desarrollo de las elecciones al Congreso de la República del próximo 8 de marzo, así como la organización de la primera y eventual segunda vuelta presidencial.

Durante el desarrollo de la actividad, el gobernador (e) y secretario de Gobierno, Misael Velásquez, dio la bienvenida a las entidades asistentes y reiteró el compromiso institucional con el ejercicio democrático.

“En nombre del señor gobernador, reafirmamos nuestro compromiso con este ejercicio democrático que viviremos este año. Tenemos el calendario electoral para las elecciones de Congreso y para la primera y segunda vuelta presidencial, y debemos tener todo organizado. Nuestra disposición como entidad territorial es brindar los apoyos correspondientes y el acompañamiento necesario para garantizar, primero, la participación activa del ciudadano a través del voto”.

El mandatario encargado destacó además el acompañamiento logístico que se brindará a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a todo el equipo encargado del desarrollo del proceso electoral, respetando el papel fundamental de los jurados de votación y el rol de las instituciones que intervienen en materia de control, seguridad y salud.

“El objetivo de este comité es escuchar a cada municipio, adquirir los compromisos que nos corresponden, atender inquietudes, quejas o denuncias que puedan presentarse, y a través de este espacio dirimirlas o ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes”, señaló Velásquez al dejar formalmente instalado el Comité de Seguimiento Electoral.

En esta jornada se revisaron las condiciones logísticas, de seguridad, orden público, gestión del riesgo y garantías electorales en los distintos municipios del departamento, consolidando acciones preventivas y rutas de atención ante cualquier eventualidad.

El encuentro contó con la participación del Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, AIR-E, así como delegados del orden nacional y municipal, reafirmando el trabajo conjunto entre las entidades de control, la fuerza pública y las autoridades civiles.