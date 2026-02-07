Este lunes 10 de febrero, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA, realizará en Riohacha una jornada de socialización del proyecto del ‘Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Gestores Comunitarios y Pequeños Prestadores’.

Este encuentro se dará en el marco del desarrollo del proceso participación ciudadana del proyecto de resolución, antes mencionado, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 11.5 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015.

L cita es en la sede de la Gobernación de La Guajira, en Riohacha y estará dirigida a toda la ciudadanía, para lo cual la CRA dispuso dos horarios: 9:00 a.m. a 12:00 m., para Gestores Comunitarios. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Pequeños Prestadores diferentes a Gestores Comunitarios.

De acuerdo con directora ejecutiva de la CRA, Gloria Esperanza Narváez Tafur, esta jornada busca fortalecer la participación de los actores del sector y promover un diálogo abierto en torno a la regulación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y de los prestadores de menor escala.

Para asistir al evento es necesario realizar una inscripción previa a través de este enlace.