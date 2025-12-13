En las últimas horas, se perpetró un atentado en contra de Luis Misael Socarrás, autoridad y defensor del pueblo wayuu, perteneciente al clan Ipuana.

La agresión se registró en el casco urbano del municipio de Maicao, La Guajira, entre la 1:50 y 2:00 de la tarde de este viernes 12 de diciembre.

Al momento de los hechos, Socarrás se encontraba bajo el esquema colectivo de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Gracias a la reacción inmediata y decidida del escolta, se logró frustrar el atentado. Sin embargo, durante esta acción resultó herido el escolta Danilo Bustos, quien logró dar de baja al presunto sicario.

Personal de la Policía Judicial realizó la inspección a cadáver e iniciaron las investigaciones.

Luis Misael Socarrás desempeña un rol estratégico y fundamental dentro de los procesos organizativos, comunitarios y políticos del pueblo Wayuu. Su trabajo ha sido clave en el fortalecimiento de la Fuerza de Mujeres Wayuu, donde ha acompañado, impulsado y respaldado procesos de defensa del territorio, del agua y de los derechos colectivos.

Su activismo se ha caracterizado por una postura firme de denuncia frente a los atropellos de la megaminería, y por su participación activa en la defensa del río Ranchería y del arroyo Bruno, del cual es accionante en la demanda interpuesta para su protección, realizando además seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-698 de 2017 de la Corte Constitucional, en defensa de los derechos fundamentales y colectivos del pueblo Wayuu.