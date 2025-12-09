En hechos que son materia de investigación, una joven perdió la vida tras ser impactada por un proyectil de arma de fuego en el municipio de Uribia, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Carmen Epieyú, de 17 años de edad.

El hecho se registró en la tarde de este 8 de diciembre durante una feria equina celebrada en el marco del Festival de la Cultura Wayuu.

Según la información preliminar, presuntamente uno de los proyectiles que dispararon sicarios contra otra persona la hirió, por lo que tuvo que ser trasladada a la sala de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia, pero debido a la gravedad de la herida tuvo que ser remitida a un centro asistencial del municipio de Maicao, pero cuando iba por el sector Cuatro Vías, falleció, de acuerdo a lo informado por los galenos en turno.

Investigadores de la Sijín y Sipol de la Policía adelantan las labores para establecer los móviles del caso y capturar a los responsables.