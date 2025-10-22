En las últimas horas un fuerte aguacero que cayó sobre el municipio de Maicao, La Guajira, causó inundaciones en diferentes sectores, además de varias familias damnificadas.

Ante la situación de emergencia, el alcalde Miguel Aragón, junto con el equipo de Gestión del Riesgo, se trasladó a unos de los barrios más afectados, La Bendición de Dios.

“Nos encontramos tratando de hacer un diagnóstico general que nos permita tener una visión clara de esta problemática. Así como esta zona, también se han reportado afectaciones en el barrio Belén de Judea”, expresó el mandatario local.

La administración municipal informó que se trasladaron familias afectadas con mujeres que recién dieron a luz, a albergues temporales para garantizar su bienestar y protección.

Otros de los sectores afectados son el Centro y el mercado público, donde las aguas alcanzaron niveles importantes, lo que dejó pérdidas al gremio del comercio de la zona.

Por otro lado, los habitantes del municipio también reportaron afectaciones en los barrios Villa Amelia 1 y 2, Concepción, Urbanización Montes de Oca, Santa Isabel y La Pista, donde el agua ingresó a las viviendas y algunos sectores quedaron sin servicio eléctrico.

Finalmente, la Alcaldía de Maicao indicó que continuará con el apoyo y acompañamiento a las familias afectadas, para ello se conformó una Sala de Crisis de Unidad de Riesgo con diferentes entidades para atender la emergencia.