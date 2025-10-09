En un centro asistencial de Cartagena oficializaron la muerte de un hombre, natural del municipio de Fonseca, La Guajira, que fue atacado durante un aparente atraco en el área metropolitana de esta capital.

Se trata de Daniel Vásquez Guerra, de 33 años, quien trabajaba en una EPS y desde hace varios residía en la ciudad, donde realizó sus estudios universitarios.

El caso ocurrió a eso de las 4:50 de la tarde de este miércoles 8 de octubre, en el barrio Villagrande de Indias 2, zona de conurbación entre la capital del departamento de Bolívar y Turbaco.

Según el reporte oficial, la víctima caminaba por el populoso sector cuando delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lo sorprendieron y le dispararon por oponer resistencia a la acción criminal y huyeron tras lograr su cometido.

Transeúntes que pasaban por el lugar alertaron a una ambulancia con paramédicos que minutos después lo trasladaron hasta la sala de urgencias de una clínica cercana, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Pese a que la Policía Metropolitana reveló que los hechos son materia de investigación, versiones indican que el principal móvil es por hurto, debido a que a la víctima durante el crimen le robaron una cadena y su teléfono celular.

Por otro lado, de acuerdo con los múltiples mensajes que han publicado en las redes sociales como reacción al asesinato de Vásquez Guerra, Daniel era hijo de Luz Marina ‘Sita’ Guerra y sobrino de la seño Mirian Guerra, la esposa de ‘Chijito’, una familia considerada en La Guajira.