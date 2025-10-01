En las últimas horas, se registró la captura por orden judicial de un hombre identificado como Uberto José Orozco Rodríguez, de 53 años, requerido por las autoridades judiciales por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

La diligencia judicial se desarrolló sobre la calle 5 con carrera 9, del barrio Fonse, en el perímetro urbano del municipio de Maicao, donde los uniformados de la Policía dieron cumplimiento a la orden de captura emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas del municipio.

El privado de la libertad fue dejado a disposición de la Fiscalía 05 Seccional Caivas de Maicao, para que responda ante la justicia.

Finalmente, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a confiar en las instituciones y a denunciar oportunamente cualquier situación que vulnere los derechos de los menores, a través de la línea de emergencia 123, la línea 141 del ICBF o acercándose a las estaciones y CAI más cercanos. La colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir y combatir los delitos que afectan a la niñez y la adolescencia.