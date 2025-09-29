La Agencia de Cooperación de Turquía (TIKA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través de la Gobernación de La Guajira, iniciaron la entrega de equipos de cocina a 20 instituciones educativas del departamento con más de 6.300 niños, niños y jóvenes.

Lea también: Turista murió en ‘Caño Cristales’, en Santander: habría ingresado a un lugar prohibido de Las Gachas

La donación adelantada en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que supera los 200 millones de pesos, incluye más de 14 mil elementos entre ollas, estufas, hornos, neveras y utensilios de cocina.

El gobernador encargado de La Guajira estuvo en la entrega de menaje escolar en el colegio Paulo XI y la sede Lorenzo Solano en Barrancas, un esfuerzo posible gracias a la Agencia de Cooperación de Turquía – TİKA, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y nuestra administración pic.twitter.com/vpXmGmjrS1 — Gobernación de La Guajira (@LAGUAJIRAGOB) September 26, 2025

Con esta dotación se busca dignificar los espacios de ocho colegios en Barrancas y 12 en Dibulla, donde los estudiantes reciben su ración alimenticia y, al mismo tiempo, facilitar la labor de las manipuladoras de alimentos, quienes durante años trabajaron con implementos insuficientes para atender la demanda.

“Llevo cinco años en este colegio y es la primera vez que recibimos algo así. De verdad lo necesitábamos, porque nos garantiza un mejor trabajo y también un mejor servicio para los niños.”— Sugey Cotes, Manipuladora del comedor de la Institución Educativa Paulo XI.

Lea también: Anuncian inversiones por más de $38 mil millones para el municipio de Valencia, Córdoba

El acto de entrega se inició el viernes 26 de septiembre en la Institución Educativa Paulo XI y Lorenzo Solano de Barrancas, donde se contó con la presencia de la directora de TIKA, Merve Zengin, el director país del PMA en Colombia, Nils Grede, el gobernador (e) Misael Velázquez, la secretaria de Educación Rosa Soto, docentes y comunidad estudiantil.

Cortesía

Durante el encuentro se destacó que este aporte se suma a las entregas de menaje que ya ha venido realizando la administración departamental en múltiples instituciones educativas de los 12 municipios no certificados, reforzando así la cobertura del programa.

Estos avances hacen parte del compromiso de la actual administración con la educación y la permanencia escolar, cumpliendo con los estudiantes y sus familias. “Con aliados como TIKA y el PMA seguimos trabajando bajo la campaña ‘Voy pa’ esa por la educación’, con acciones concretas que garantizan condiciones dignas para nuestros niños y niñas”, señaló Rosa Soto, secretaria de educación departamental.

Lea también: Gobernación entregó insumos y herramientas agropecuarias en el Día del Campesino