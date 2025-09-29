El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aprovechó la celebración del Día del Campesino en la plaza principal de Sabanalarga para ratificar el compromiso de su administración en fortalecer el desarrollo agropecuario del territorio a partir de proyectos clave.

Verano, acompañado del alcalde del municipio, José Elías Chams, y la secretaria de Desarrollo Económico del departamento, Marisabella Romero, también compartió cifras de logros y los retos que vienen siendo superados.

“Siempre tiene algo muy especial este día para entregarles a todos los campesinos herramientas, tierras, semillas, tecnología, todo para que ellos, cada vez, tengan una mejor manera de vivir”, dijo el mandatario en su saludo a los labriegos.

Destacó como aportes al desarrollo del municipio el proyecto de reconstruir la carretera Sabanalarga-Manatí, que “sin ninguna duda va a ser una vía que va a cambiar sustancialmente ese gran sector productivo que debe tener nuestro departamento”, y que se sumará a la que ya está en servicio Ponedera-Sabanalarga.

Así mismo, precisó que el objetivo es interconectar a Sabanalarga con zonas clave de producción agropecuaria, que ratifica su condición de ‘Gran estrella productiva’ de todo el centro del departamento.

En el evento, en el que los campesinos recibieron insumos y herramientas para sus actividades cotidianas, el alcalde Chams ratificó los aportes de la administración departamental bajo el liderazgo de Eduardo Verano.

“Sabemos que está en licitación los trabajos para reconstruir la carretera Manatí-Sabanalarga. Y, señor gobernador, queremos pedirle a usted, con todo nuestro corazón, que cuando ya vaya más del 50 % de esa obra, se adicionen las veredas La Yoya, El Barranco de Las Palomas, la carretera San Jacinto-Flechá-La Melisa-La Sierra, entre otras”, manifestó el mandatario local.

Atlántico posee 297.000 hectáreas con vocación agropecuaria, pero solo el 23,5 % está en producción efectiva, lo que evidencia un importante y atractivo potencial por desarrollar.

Cultivos como yuca, que mantiene en siembra 10.924 hectáreas; maíz, 5.792 hectáreas; plátano, 2.539 hectáreas; mango, 1.870 hectáreas; y cítricos, 1.151 hectáreas, están en el listado de productos básicos de la agroeconomía, incluso de la identidad cultural del territorio, pero hay que ampliar su impacto.

“Desde la Gobernación, hemos logrado tecnificar más de 5.400 hectáreas con riego y drenaje, beneficiando a 670 productores. Además, 10.000 campesinos han sido capacitados técnicamente y 2.900 han recibido insumos y acompañamiento en programas como ‘SER Empresario’ y ‘Gallinas Ponedoras’”, asegura el mandatario.

Además, expone proyectos del plan de desarrollo 2024-2027 ‘Atlántico para el Mundo’, que apuntan a estimular la innovación a través de herramientas como el Banco de Maquinaria; el mejoramiento genético bovino; la capacitación en el uso de tecnologías a 2.900 personas; y el Plan ‘+ Pescao’, que ha beneficiado a más de 3.000 familias ribereñas, promoviendo seguridad alimentaria y conservación de humedales, entre otras iniciativas.