Un grupo de ciudadanos, quien desde hace varios meses vienen protestando en exigencia de la liquidación del contrato Autopista Caribe, levantaron la mañana de este lunes 29 de septiembre las talanqueras del peaje de Sabanagrande dejando avanzar a todos los vehículos por espacio de más de una hora, para luego retirarse del lugar.

Según explicó a EL HERALDO el líder del Comité No más Peajes, Rubén Llanos Sarmiento, el movimiento ha activado un denominado “Plan Avispa”, en el cual irán a realizar la protesta en diferente horarios cada día, incluso más de una vez en cada jornada, hasta que el Gobierno Nacional ordene la liquidación del contrato.

“Estamos haciendo Plan Avispa, estamos entrando al peaje dos o tres veces al día y alzamos las talanqueras. Quizá lo volveremos a hacer en la tarde o mañana. La protesta es una hora, dos horas de estar levantando las tranqueras”.

Llanos expresó que hace minutos se retiraron del sitio, pero que retornarán: “Sí, teníamos unos minutos hasta las siete ahí”.

El objetivo de la protesta, según Llanos es: “recordarle al Gobierno Nacional que este 31 de octubre se debe declarar la liquidación del contrato Autopista ‘Trocha’ del Caribe, ya que llevan cuatro años sin presentar el cierre financiero y se está ocurriendo un detrimento patrimonial en estar pagando tarifas que no existen como el de Arroyo de piedra, tarifas de carros que no están pagando en el caso de Turbaco y derecho de tarifa diferencial que están pagando todas las casetas, todo esto va en detrimento del de los recaudos del proyecto vial que se estructuró mal se hizo porque quiere condenar a los pueblos al atraso económico como nos encontramos”.

Se espera que en próximos días estas actividades se repetían, así que se le recomienda transitar con precaución a los conductores en esa vía.