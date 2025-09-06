En Maicao, La Guajira, alertan a la ciudadanía sobre posibles estafas, recordando que no se debe cancelar ningún rubro para ser beneficiario del programa de Renta Ciudadana. El anuncio fue realizado desde la Alcaldía Municipal y Prosperidad Social.

Indicaron que es fundamental aclarar que no se les solicita dinero ni a los beneficiarios ni a potenciales beneficiarios de estos programas.

“Ningún ciudadano debe pagar ningún monto para ingresar, permanecer o participar en los encuentros de bienestar social programados. Nuestra misión es brindar apoyo y ayuda a las comunidades más vulnerables, y es por ello que nuestras iniciativas son completamente gratuitas”, indicó la Oficina de Renta Ciudadana de Maicao.

De igual manera resaltaron que la participación en los programas sociales está basada en criterios de inclusión e igualdad, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. “Cualquier solicitud de dinero en este contexto debe ser considerada fraudulenta y denunciada ante las autoridades pertinentes”.

Finalmente instaron a la población a estar atenta y a compartir esta información con sus familiares y amigos para que estén enterados sobre los derechos y las condiciones de los programas en los que están involucrados.