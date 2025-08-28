Un total de 250 prestadores de servicios turísticos de todos los municipios de La Guajira fueron certificados con el programa ‘Compite y Escala’ de la Gobernación.

Lea: La Guajira ocupó el primer lugar en la convocatoria ‘Colombia: destino astroturístico’

Este proceso les brinda herramientas para fortalecer sus capacidades, diversificar su portafolio y transformar la oferta turística local.

En su primera fase, el programa convocó a más de 500 empresas turísticas del departamento. Más de 400 participaron en procesos de formación y 250 culminaron con éxito la certificación en calidad y sostenibilidad.

Lea: Hombre muere en atentado sicarial perpetrado en Maicao, La Guajira

Durante esta etapa inicial, se brindó formación y acompañamiento estratégico en temas de calidad y sostenibilidad, permitiendo a los empresarios avanzar en la adopción de buenas prácticas y en la preparación para cumplir con estándares internacionales.

Formación avanzada para 100 empresarios

En la segunda etapa, el programa ofrecerá un proceso de formación especializada a 100 prestadores turísticos, con énfasis en gestión estratégica, mercadeo, finanzas e internacionalización.

Los beneficiarios recibirán asistencia técnica personalizada para la elaboración de planes de negocio, con el acompañamiento del Sena y expertos en cada área. Esta formación les permitirá diseñar modelos empresariales sostenibles y escalables, preparados para competir en mercados nacionales e internacionales.