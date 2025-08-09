El Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Riohacha anunciaron que serán invertidos $50.000 millones para la ampliación y modernización del Aeropuerto Almirante Padilla, debido a la demanda y la proyección que vive la ciudad, cada vez más posicionada como un destino de alto potencial turístico para Colombia y el mundo.

El alcalde distrital, Genero Redondo, indicó que se han superado exponencialmente las proyecciones de pasajeros previstas para el año 2028, lo que demuestra que la capital guajira se ha consolidado como epicentro de grandes acontecimientos y como un referente turístico, cultural y gastronómico.

Cortesía

“Cada vez recibimos más visitantes y esto se debe a que Riohacha está en el radar de quienes reconocen su riqueza, su ubicación estratégica y su potencial de desarrollo”, afirmó el mandatario.

La obra contempla un aumento del 68 % en la capacidad de la terminal aérea, alcanzando la cifra de un millón de pasajeros al año, así como una intervención integral de sus espacios. Esto incluye la ampliación de 1.530 metros cuadrados en la terminal de pasajeros, la reforma de 1.520 metros cuadrados de áreas existentes y una remodelación total de 3.800 metros cuadrados.

Además, se construirán una nueva sala de embarque nacional de 460 metros cuadrados y una internacional de 207 metros cuadrados, una zona de check-in de 290 metros cuadrados con 17 counters de atención, una oferta comercial de 206 metros cuadrados y una plazoleta de comidas de 361 metros cuadrados. La fachada tendrá un diseño moderno y se mejorará la ventilación.

Este anuncio fue dado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien afirmó que, “el aeropuerto de Riohacha ya se quedó pequeño, por eso es que el Gobierno nacional va a hacer una importante inversión. Será una transformación completa, nuevas salas, mejor ventilación y una fachada moderna. Con esto se va a llegar a una capacidad de un millón de pasajeros al año. Riohacha despega como una puerta de desarrollo para el norte del país”, expresó la funcionaria del gobierno central.