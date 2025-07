Niñas, niños y familias de zonas rurales dispersas en Uribia, Maicao y Manaure, en el departamento de La Guajira, recibirán 500 bicicletas marca Buffalo en el marco de la campaña ‘Giro por la Niñez’ liderada por Unicef Colombia en alianza con World Bicycle Relief.

Unicef Colombia

El objetivo es mejorar el acceso a derechos como la educación y el agua potable de cientos de niños y niñas wayuu, quienes caminan entre dos y cuatro horas bajo el sol para llegar al colegio o recoger agua. Durante esos trayectos, enfrentan riesgos de deshidratación, mordeduras de serpientes, violencia basada en género y abandono escolar, según datos de Unicef.

“Una bicicleta puede reducir hasta en un 80 % el tiempo que un niño o niña tarda en llegar a la escuela o en buscar agua. No es solo un medio de transporte: es una herramienta de protección, aprendizaje y dignidad”, señaló Gustavo Ugalde, gerente de Alianzas para unicef Colombia.

Unicef Colombia

El famoso ciclista colombiano Nairo Quintana, Embajador de Buena Voluntad, se sumó a la campaña para transformar la vida de cientos de familias en La Guajira.

“La bicicleta me cambió la vida. Me enseñó disciplina, me dio libertad y me abrió caminos que nunca imaginé. Hoy quiero que también transforme la vida de los niños y niñas de La Guajira. Que encuentren en ella una oportunidad para soñar, para llegar más lejos y para creer que todo es posible, sin importar de dónde vienen”, destacó.

La decisión de entregarles bicicletas Buffalo tiene que ver con que estas han sido diseñadas específicamente para contextos rurales hostiles, por lo que son resistentes, durables y capaces de transportar hasta 100 kilos de carga, incluyendo mochilas escolares o recipientes de agua.

“Cada bicicleta entregada en el marco de la campaña viene acompañada de capacitación en seguridad vial y mecánica básica, un casco, chaleco reflectivo y kit de mantenimiento individual. Habrá priorización para niñas, como medida para promover la equidad de género y reducir su exposición a riesgos”, detalló Unicef.

La campaña se desarrollará en dos zonas estratégicas del departamento:

Zona norte (Uribia): 150 bicicletas para niñas, niños y familias de 376 hogares en comunidades como Guarerapu #3, Villa Ramón, Nueva Venezuela y Perrotalimana.

Zona sur (Maicao y Manaure): 350 bicicletas para estudiantes de la Institución Educativa Transformación y otras veredas rurales vecinas.

La campaña estará activa hasta septiembre, por lo que Unicef Colombia invita a sumarse a través de donaciones, difusión en redes sociales, participación en eventos deportivos y movilización comunitaria.