La Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en articulación con las alcaldías municipales, con el objetivo de dignificar la vida de las familias más vulnerables, dio inicio al programa de mejoramiento de viviendas ubicadas en sectores urbanos y rurales.

Se trata de la inversión y ejecución de obras al interior de las viviendas, como la adecuación de cocinas, baños y lavaderos, instalación o cambio de puertas y ventanas, enchape de pisos y muros, reparación de cubiertas, mantenimiento de fachadas, pañete y adecuación de redes eléctricas e hidráulicas.

Por otro lado, la entidad territorial indicó que el tope presupuestal es hasta de 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en zonas urbanas y hasta de 18 en zonas rurales, donde además, se permite la construcción de módulos o espacios independientes a la residencia principal.

Para poder acceder a este beneficio, es necesario que la vivienda esté ubicada en una zona previamente viabilizada por criterios técnicos y jurídicos, por las secretarías de planeación municipales.

En esta etapa, las zonas priorizadas comprenden, entre otras, en Riohacha: los barrios 15 de Mayo, 7 de Agosto, José Antonio Galán y La Loma. En Maicao: los barrios 28 de Noviembre, Colombia Libre, Simón Mejía y Alto Prado. En San Juan: los barrios Villa Hermosa, Las Tunas y 1 de Mayo.

Por su parte, en Uribia: los barrios Venezuela, Etnia Wayuu, Matadero y Fonseca Siosi, además en zona rural las comunidades: Kasuchi en el corregimiento del Cabo de la Vela y los Olivos en el corregimiento de Cardón

De igual manera, en Manaure: los barrios Crispín López, Ichien, 20 de Enero, 1 de Octubre y en zona rural el resguardo indígena Urina.

Además del requisito de ubicación, las familias interesadas deben cumplir con una serie de condiciones sociales y jurídicas: tener ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro SMMLV, pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén IV, no ser propietarios de otra vivienda, no haber recibido subsidios de vivienda en los últimos 10 años y habitar el inmueble que se postula.

También se exige que la vivienda cuente con estándares mínimos de habitabilidad y que su valor no supere el de una Vivienda de Interés Social (VIS), la familia o uno de sus miembros debe ser propietario o poseedor de la vivienda postulada, no se debe ser propietario de una vivienda diferente a la inscrita en el programa.

Es importante destacar que quienes deseen postularse deberán acercarse con sus documentos de identidad vigentes y la documentación correspondiente.