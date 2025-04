Luego de una extensa audiencia, un juez penal de control de garantías envió a prisión a Jesús David Bastidas Velásquez, de 26 años de edad, natural de Barranquilla, por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado.

Leer también: Sin identificar permanece cadáver hallado en zona rural de Maicao

Este individuo fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía y uniformados del Gaula Militar mediante diligencia de allanamiento y registro, en un inmueble ubicado en Riohacha. Para la captura las autoridades llevaron a cabo un seguimiento e inteligencia durante 69 días.

Según las autoridades, el joven de 26 años sería el responsable de la muerte de Yeidis María Gualé Arias, quien fue hallada sin vida el pasado 17 de enero del 2025 al interior de su casa y con varias heridas con un arma corto punzante.

Es de recordar que el cadáver de la víctima fue encontrado en estado de descomposición al interior de su apartamento en la calle 20 entre carreras 11 y 12 del barrio José Arnoldo Marín de la capital guajira tras el aviso de sus vecinos, que manifestaron sentir un olor putrefacto que emanaba de la vivienda, donde desde hace varios días no la veían salir.

En la audiencia, el ente acusador mostró varios videos, fotos e interceptación de llamadas telefónicas que comprueban que Jesús David estuvo en la vivienda con la víctima, quien llegó a la residencia días previos.

Asimismo, en imágenes se aprecia que el 15 de enero el sindicado llegó a la casa de la mujer, donde horas más tarde salió con una caja, que al interior llevaba un computador, teléfono y unas papas fritas de propiedad de la hoy fallecida.

Suministrada Parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Además, al aparecer, el presunto homicida habría confesado detalles del crimen, donde informó que lo que propicio con un ataque violento con un cuchillo de la casa, con el que apuñaló a la femenina, hasta quitarle la vida.

Importante: Policía incauta 198 paquetes de clorhidrato de cocaína en Albania, La Guajira

Pese a lo anterior, el defensor del victimario informó que su apoderado estaba arrepentido y era inocente, y sin embargo no interpuso ningún recurso para apelar a la decisión de la juez, pero si elevó una petición especial, donde informó que quería que su representado no estuviera privado de su libertad en un centro transitorio, sino en la propia cárcel de Riohacha, donde se le garantice el derecho a la vida. La juez respondió que ese tema no es de su competencia, pues son temas administrativos del centro de aseguramiento.

Las autoridades señalaron que el sindicado tiene anotaciones judiciales por el delito de hurto, señalamiento de la Fiscalía 2 en La Dorada, Caldas. Para su captura, los agentes llevaron a cabo actividades de monitoreo, así como verificaciones adelantadas por la policía judicial en campo, entre ellas cotejo dactilar, análisis de videos e interceptaciones de comunicaciones.