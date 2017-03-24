Incertidumbre y angustia sienten los familiares de Seiry Yolanda Palencia Márquez, luego de un año de su desaparición en la que no han recibido noticias de ella. La niña salió de su vivienda a realizar un mandado a una tienda del barrio Primero de Mayo de Maicao y desde ese momento se desconoce su paradero.

Desde el 24 de marzo del 2016, parece que la tierra se hubiera tragado a la menor porque a sus familiares no les han hecho exigencias económicas para asegurar de que se trate de un secuestro y las autoridades no han obtenido resultados para dar con su ubicación.

Alciralys Márquez Peralta, madre de la menor, aseguró que no hay un día en el que no deje de pensar en su hija y que es increíble que en un año no hayan tenido noticias de ella. El 22 de marzo, Seiry cumplió 12 años y su madre dijo que fue un día muy triste, que compró dos rosas porque a su hija le gustaba y cuando cumplió 11 años fue uno de los regalos que le pidió.

Alciralys añadió que no puede creer que nadie haya visto nada. Muchos aseguraron que a la menor la montaron a la fuerza en un vehículo, pero sobre este caso hay muchas versiones. Añadió que durante este año ella y su familia han hecho un trabajo arduo por encontrar a Seiry y se han desplazado a varias zonas del país donde les han dicho que han visto a la menor y en Venezuela, algunos conocidos colocaron afiches y la información de su desaparición fue publicada en algunos medios.

A esta búsqueda se ha unido la población maicaera, quien ha realizado marchas y otros actos simbólicos pidiendo el pronto regreso de Seiry a su hogar.

Márquez Peralta contó que varias personas se han aprovechado del dolor para pedirle dinero asegurándole que saben el paradero de la menor y finalmente esto resulta ser falso. 'Actualmente hay una denuncia contra una señora que me pidió dinero y no sabía acerca del paradero de mi hija'.

Hoy, en la calle 8 con carrera 1B, barrio Libertador en Maicao desde las 4:00 de la tarde habrá una jornada de oración. 'La intención es recordar qué ha pasado un año y no tenemos indicios del paradero de la niña', manifestó Márquez Peralta.

Por otra parte, el coronel José Wilmer García Mendivelso, comandante de Policía Guajira, manifestó que el Gaula Policía ha adelantado durante este tiempo la investigación por la desaparición de Seiry. Añadió que hay hipótesis de que la menor fue trasladada a Venezuela por lo que están trabajando de la mano con las autoridades de ese país.

El coronel indicó que hay una recompensa por $30 millones y que en terminales aéreas, terrestres y otros lugares estratégicos han repartido volantes y pendones, pero infortunadamente no han podido ubicar a la niña.