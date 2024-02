“Se murió el día de mi cumpleaños”: madre de víctima fatal en siniestro vial

Solo una mujer llamada Rosa Cuesta, madre de Nora Ballesta Cuesta, víctima fatal del trágico episodio. Sus lágrimas no dejan de correr y su teléfono tampoco para de sonar. A todas las personas que le hablan les explica que no sabe cómo pasaron las cosas.

“Se murió el día de mi cumpleaños”, “No sé, no dan razón”, “Mi pelaita se quedó abajo y llegó sin vida”, “Palo e’ entusiasmada que estaba mi pelaita”, fueron algunas palabras que se lograron escuchar en el aire.

“Yo no sé yo no me alejaba de ella, pero me descuide un momentico y mira lo que pasó”, añadía.

Rosa se encontraba en su casa cuando la nieta de una vecina llamó al hogar para alertar que había sucedido un accidente. “Yo pregunté por ella y me dijeron que estaba bien, pero me desesperé tanto. Mi corazón me lo decía, que algo pasaba”, fueron unas de las pocas declaraciones que entregó a EL HERALDO.

Emprendió rumbo al lugar junto con varios familiares de pasajeros y cuando llegó al Hospital Municipal de Tubará le confirmaron que Nora, su hija amada, había perdido la vida.

“Solamente escucho tantas versiones, que no sé nada”, finalizó.

Aparentemente Nora Ballesta Cuesta fue una de las menores de edad que salió herida de gravedad tras el volcamiento del bus, con un trauma cráneo encefálico, según informaciones que había recibido su madre. Se esperan más detalles con el pasar de las horas.