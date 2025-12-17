El inicio de las novenas navideñas tuvo un aire distinto este año en Sabanalarga y Luruaco. Un vehículo transformado en pesebre recorrió las calles de ambos municipios, convirtiéndose en punto de encuentro para familias, niños y adultos que se sumaron a la tradicional celebración.

La actividad, liderada por la Policía Nacional como parte del ‘Plan Navidad, una Navidad con Propósito’, buscó generar espacios de cercanía con la comunidad en una época marcada por el reencuentro y la convivencia.

Entre villancicos, representaciones del nacimiento del Niño Jesús y dinámicas recreativas, los asistentes participaron en una jornada que combinó tradición, recreación y mensaje social.

Uno de los momentos más llamativos fue la llegada del pesebre móvil, que permitió reunir a vecinos de distintos sectores alrededor de la novena. Niños, niñas y adolescentes participaron en actividades lúdicas y compartieron refrigerios, mientras los adultos acompañaban la jornada en un ambiente familiar.

Desde la institución se insistió en la importancia de vivir una Navidad tranquila y segura, haciendo énfasis en la prevención de accidentes por pólvora y en el cuidado de los menores durante las festividades decembrinas.

El pesebre móvil continuará su recorrido por otros municipios del Atlántico durante los próximos días, llevando un mensaje de esperanza y promoviendo la armonía en esta temporada.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante (e) del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a la ciudadanía a confiar en la institución y recordó que la línea de emergencias 123 permanece habilitada las 24 horas.