El reloj marcaba las 11:50 p. m. cuándo las balas sonaron con fuerza durante la noche de este martes 16 de diciembre en las calles del barrio San José, jurisdicción del municipio de Santo Tomás, anunciando un nuevo homicidio en el departamento del Atlántico.

Leer más: Conductor de motocarro fue asesinado por supuesto pasajero en Manuela Beltrán

La víctima de este violento episodio fue identificada por las autoridades como Ricardo Antonio Castro Castro, de 29 años de edad.

Según el testimonio de los habitantes del sector, la víctima se encontraba departiendo con unos amigos mientras celebraban la estrella número once del equipo tiburón ante Tolima.

Durante la celebración, unos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta se acercaron hasta la víctima y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le propinó un mortal disparo a la altura del cuello.

Malherido, Ricardo Antonio fue auxiliado por sus vecinos, quienes lo trasladaron rápidamente hasta el Hospital de Santo Tomás. Sin embargo, médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales a causa de las heridas.

Frente a estos hechos, oficiales de la Policía Judicial del departamento del Atlántico, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.