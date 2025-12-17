Previo al partido de la final de vuelta entre el Junior de Barranquilla y Tolima en suelo andino este martes 16 de diciembre, el jolgorio y la alegría arreciaba con fuerza sobre las calles del barrio Manuela Beltrán, del municipio de Soledad.

Sin embargo, la euforia acabó de forma repentina cuándo se escuchó a lo lejos una ráfaga de disparos, misma que acabó con la vida de un hombre que conducía un motocarro.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jean Carlos Camacho Herrera, de 26 años de edad, quien se desempeñaba como conductor de motocarro en el municipio soledeño.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, a eso de las 6:10 p. m., Camacho Herrera se trasladaba en un motocarro con un pasajero a la altura de la carrera 11B con calle 37, en el sector antes mencionado.

Durante el recorrido, testigos afirmaron que el supuesto pasajero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos por la espalda, dejándolo tendido en plena vía sin signos vitales.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el occiso utilizaba el motocarro para transportar estupefacientes. Asimismo, la hipótesis que se maneja sobre el caso sería una supuesta disputa territorial entre miembros del grupo criminal ‘Los Costeños’.

Oficiales de la SIJÍN adelantan una investigación con el propósito de lograr la captura del agresor.