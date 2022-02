“A la mella de Santa María le pasó lo mismo que a mi hija”

El 28 de octubre de 2011 no es una fecha cualquiera para Deisy Cárdenas y su esposo, Adalberto Rudas. Ese día, cumpleaños de Adalberto, fue el mismo día en que ocurrió la muerte de Mileidis.

“El día que ella muere estaba cumpliendo mi pareja. Ella le iba a traer un obsequio, pero dicho regalo nunca llegó. Incluso habló con mi marido, lo felicitó y todo. Le pregunté que si se iba a demorar, y ella me respondió que ya se iba a bañar”, precisó la madre de Mileidis.

A las dos horas “recibí una llamada de la hermana de Zapateiro, donde me decía que fuera al hospital porque mi hija se había ido para allá por un dolor”.

De inmediato, y sin importarle que tuviera 45 días de haber dado a luz, Deisy salió a buscar a su hija. “Nos fuimos para la casa donde ella vivía con Manuel. Había un montón de personas y policías. Cuando llegué me recibió el suegro de mi hija, que inmediatamente me dijo que me fuera para el hospital, y que si su hijo era responsable por lo que ocurrió, él lo entregaba. Cosa que no entendí en ese momento, mi cabeza estaba nublada”.