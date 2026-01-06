En la tarde de este lunes 5 de diciembre se registró un ataque sicarial en el municipio de Soledad que dejó como saldo un hombre herido, identificado como Wilson Barrios López.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se presentó hacia las 4:40 de la tarde, en la calle 55 con carrera 16B, barrio Las Colonias.

Wilson Barrios López, de 30 años, se movilizaba por dicho sector en un vehículo de su propiedad, modelo KIA, color blanco y de placas DHK-248, cuando fue interceptado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

Sin tiempo a reaccionar, el hombre que hacía las veces de parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos, logrando causarle varias heridas.

Tras cometer el delito, los hombres de la moto huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Por su parte, Barrios López fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde médicos confirmaron que presenta una herida en el lado izquierdo del abdomen con orificio de entrada y salida, dos heridas en el brazo izquierdo y otra en la mano izquierda. En el centro médico lograron estabilizarlo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga este caso, ayudándose de cámaras de seguridad del sector, para dar con los responsables.