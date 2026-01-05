La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga los hechos confusos en los que el teniente coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de esta seccional, resultó herido tras recibir un disparo en una de sus piernas.

De acuerdo con una fuente judicial, estos hechos habrían ocurrido, al parecer, en horas de la noche del pasado domingo 4 de enero.

Sobre el diagnóstico de Villarreal, la institución manifestó qué: “La lesión no reviste gravedad y el funcionario se encuentra recibiendo atención médica, sin riesgo para su integridad”, reza un breve comunicado de la Policía.

No obstante, las autoridades no ahondaron sobre cómo sucedieron los hechos, aunque sí manifestaron que “se adelantarán las investigaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente”.

Actualmente, el tercero al mando permanece recuperándose en las instalaciones de la Clínica de la Policía, ubicada en el municipio de Soledad.