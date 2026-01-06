El Fenerbahçe se convirtió este martes en el segundo finalista de la Supercopa de Turquía después de derrotar al Samsunspor por 2-0 en Adana, con goles de Kerem Akturkoglu y el colombiano John Durán, y se enfrentará al Galatasaray.

En busca de su cuarta Supercopa, el Fenerbahçe se adelantó en el marcador en el minuto 4 con un gol del turco Kerem Akturkoglu y en la segunda parte, en el 67, el colombiano John Durán hizo el 2-0 que sentenció el encuentro.

En el minuto 77 fue expulsado el jugador congoleño del Samsunspor Makoumbou por juego brusco grave.

La final entre el Galatasaray y el Fenerbahçe se disputará el próximo sábado en Estambul.