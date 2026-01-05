Las autoridades anunciaron en la mañana de este lunes 5 de enero una investigación por el caso de un menor que resultó con graves quemaduras en su cuerpo, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio de Soledad (Atlántico).

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el afectado es un niño, de 8 años, quien registra lesiones en su integridad por un “líquido inflamable (gasolina)”.

Las primeras informaciones oficiales indican que los hechos se presentaron en horas de la tarde de este domingo 4 de enero en una vivienda de la calle 56A con carrera 6C, del barrio Altos de la Metro.

“La señora Arledys Romero Escorcia, identificada residente en el municipio de Palermo, refiere que llegaron el día de hoy (domingo) a visitar a su padre, el señor Lasidez Romero Rosado”, dice el reporte de la institución policial.

La versión que recopiló la autoridad agrega que, cuando su hijo se encontraba cerca de un palo de mango, la madre observó gusanos en el mismo y decidió tomar gasolina para prender los insectos. En ese momento, el menor fue alcanzado por el fuego. Con la ayuda de más familiares, lograron quitarle la ropa y lo trasladaron a un centro médico para su valoración.

El médico en turno expresó que el menor presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el posterior de los glúteos bilaterales, muslos posteriores y pantorrillas, así como en la región del antebrazo.

Después de ser atendido por los especialistas, se encuentra estable y consciente, a la espera de ser remitido a la UCI pediátrica del Hospital Adela de Char, del municipio de Soledad, Atlántico.

El reporte de la Alcaldía de Soledad

En primera instancia, la Alcaldía municipal había comunicado que, al parecer, se trataba de un presunto caso de “violencia intrafamiliar”, sin embargo, agregó que “hay una revisión de salud, gobierno y Policía para saber qué pasó realmente”.

La administración precisó que el menor fue llevado inicialmente al Hospital Materno Infantil y, dada la complejidad del mismo, fue trasladado a la Clínica General del Norte, con sede en esa población.

“Al tiempo, solicitamos activación de investigación y restablecimiento de derecho por posible violencia intrafamiliar como causa del delicado caso que mantiene en UCI a menor de 8 años de edad”, manifestó la Alcaldía de Soledad en un comunicado.