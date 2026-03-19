Un trágico accidente laboral cobró la vida de un hombre en el barrio Ciudadela de Paz, en el suroccidente de Barranquilla.

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La víctima fue identificada como Frank Jatniel Castellano Bracho, de 41 años, quien, según versiones preliminares, cayó desde un segundo piso mientras realizaba trabajos de construcción en una vivienda del sector.

Tras el hecho, vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron al Camino Suroccidente, en el barrio El Pueblito. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a politraumatismos y un trauma craneoencefálico severo.

Castellano Bracho, conocido entre sus allegados como ‘El Flaco’, era oriundo de Venezuela y llevaba varios años residiendo en la ciudad, donde se desempeñaba en labores de construcción.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo la caída.