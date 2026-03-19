Un accidente de tránsito se registró en la vía que conduce al corregimiento de Juan Mina en la noche del pasado miércoles 18 de marzo dejando como saldo la muerte de una persona.

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El hecho sucedió a la altura del kilómetro 5, donde el afectado fue encontrado en delicado estado de salud luego del siniestro vial.

La víctima fue identificada como César Martínez Domínguez, a quien le fue hallado un carné de la empresa Atenas, lo que facilitó su identificación preliminar en el lugar.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Santa Ana de Dios. Sin embargo, al momento de ingresar al centro asistencial, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente el hombre falleció.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro, incluyendo si hubo otros vehículos involucrados o factores externos que hayan influido en el hecho.

Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos en este corredor vial que comunica con el corregimiento de Juan Mina, donde conductores han solicitado mayores controles y medidas de prevención para evitar nuevas tragedias.