Un vigilante resultó gravemente herido en la noche del pasado domingo 18 de enero, tras ser atacado por varias personas cuando cumplía sus funciones en un conjunto residencial del norte de Barranquilla.

Leer también: Asesinato de oftalmólogo cartagenero en la cancha del barrio El Carmen: lo que se sabe de la víctima y de los hechos que rodearon su muerte

El hecho, calificado como un acto de intolerancia, ocurrió cuando el trabajador impidió el ingreso de un vehículo que no cumplía con las normas del lugar.

La víctima fue identificada como Danián Villamil, vigilante rondero del multifamiliar Palmeras del Caribe III, quien realizaba control de acceso cuando un automóvil con tres ocupantes intentó entrar al conjunto.

De acuerdo con el comunicado de la administración, el ingreso fue negado debido a que ya había pasado el horario permitido para visitantes, el vehículo no estaba registrado y, además, circulaba con un equipo de sonido a alto volumen, incumpliendo las normas de convivencia.

Ante la negativa, se produjo una discusión que terminó en una violenta agresión. Villamil fue atacado en dos ocasiones y sufrió múltiples laceraciones en la cabeza y un fuerte golpe, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica La Merced, donde permanece bajo observación médica y será sometido a estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

La administración del conjunto informó que acompaña a la familia del vigilante y colabora con las autoridades. Entre tanto, los familiares interpusieron denuncia penal por lesiones personales y tentativa de homicidio, mientras que el conjunto anunció que instaurará una acción legal por daño en bien ajeno.

Las autoridades aún no se han pronunciado para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.