“Hemos dado uno de los golpes más severos”: Pumarejo

"Hemos dado estos resultados y se ha visto reflejado en una reducción del homicidio de manera considerable, hoy llevamos 8 días sin homicidios en Barranquilla, algo que no pasaba hace mucho tiempo", agregó.

Sin embargo, Jaime Pumarejo precisó en que "no podemos cantar victoria. Estos resultados nos motivan a pegarles aún más duro a las bandas. Hay que asegurarnos que estos golpes sea el principio del fin para muchos de ellos y que se les quite la idea a las bandas de que pueden llegar a Barranquilla a hacer fiesta. Aquí la orden es no darles treguas. Estas han sido las peores dos semanas para la delincuencia en toda su historia en la ciudad de Barranquilla".