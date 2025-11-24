El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, sostuvo un espacio de interacción con la ciudadanía a través de un TikTok Live desde el perfil oficial @policiadebarranquilla, donde escuchó inquietudes, denuncias y solicitudes de apoyo en materia de seguridad.

Durante la transmisión, una mujer denunció que estaba siendo víctima de extorsión y aseguró que delincuentes incluso habían prendido fuego a su negocio como mecanismo de presión.

Ante su caso, el coronel expresó que se pondrá en contacto interno con ella y que la situación será remitida al Gaula, con el objetivo de activar acciones concretas contra los responsables.

El alto oficial enfatizó que la extorsión es uno de los delitos priorizados por la institución.

El coronel destacó que la denuncia ciudadana es fundamental para avanzar en las investigaciones.

“Efectivamente muy importante la denuncia, porque es la base para poder realizar nuestro trabajo investigativo y continuar con la lucha”, señaló el coronel.

Camelo Sánchez también reveló que, durante este año, 327 personas han sido capturadas por extorsión en el área metropolitana. Agregó que únicamente en la última semana se registraron 8 capturas relacionadas con este delito, cometido por grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes.

Durante el espacio digital, otro ciudadano preguntó si llegarán más uniformados a Barranquilla para reforzar la seguridad. El comandante respondió que el director de la Policía Nacional, general William Rincón, anunció el envío de más unidades para finales de año.

“Estamos a la espera de que nos confirmen cuántos van a llegar para fortalecer el pie de fuerza”, puntualizó.

La participación del coronel Camelo Sánchez en TikTok abre un canal directo con la comunidad y refuerza la estrategia de la Mebar para enfrentar la criminalidad, especialmente los delitos de alto impacto como la extorsión, que continúan afectando a comerciantes y ciudadanos del área metropolitana.