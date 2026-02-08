Un contundente golpe contra las rentas del narcotráfico propinó la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, al lograr la captura de cinco personas señaladas de integrar estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en la ciudad y su área metropolitana.

El operativo fue desarrollado por miembros de la Sijín mediante la ejecución de cinco diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Paz, Barlovento y La Esmeralda, donde se produjo la captura en flagrancia de los implicados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Entre los capturados se encuentra Miguel Ángel Robles Herrera, alias Miguel, presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado ‘los Costeños’, quien, según las autoridades, estaría encargado de las actividades de extorsión, sicariato y comercialización de sustancias ilícitas. De igual manera, fue capturado Nicolás Alfredo Romero Torres, quien haría parte de ‘Los Pepes’.

Dentro de los resultados más relevantes del procedimiento se destaca la ubicación e intervención de varias caletas utilizadas para el almacenamiento y distribución de drogas. Durante el operativo fueron incautados 510 gramos de marihuana, 253 gramos de base de coca, 575 gramos de cocaína, 330 pastillas de clonazepam, una pistola traumática con su proveedor y cuatro cartuchos, tres panfletos extorsivos y dinero en efectivo.

De acuerdo con la Policía, los capturados registran un total de 15 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión, lo que evidencia su reincidencia en actividades criminales. Con este resultado, las autoridades lograron una afectación directa a las finanzas de estas organizaciones ilegales.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que estos operativos continuarán de manera sostenida con el objetivo de seguir debilitando las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana.