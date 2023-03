Inpec aislará a ‘Negro Ober’ tras videos de amenazas grabados desde la cárcel

“A mi mujer no la van a pegar por los actos míos, yo pago por mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada (…). Qué más le digo, pues se murió el fiscal Pecci (fiscal paraguayo asesinado en Barú) y ahora que no se muera cualquier fiscal en esta m*** (…) Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan la mujer o miramos cómo estamos o yo no sé (…) Que Dios me los bendiga grandemente, que me dé larga vida, mucha protección y que usen chaleco antibala”, expresa el detenido.

Ante eso, el director del Inpec detalló que apenas se tuvo conocimiento de los videos la Policía y Gaula ingresaron al establecimiento penitenciario para “aislar de manera inmediata e incomunicarlo. Además estamos intentando de identificar a los cómplices que actúan junto con él para hacer traslados, tanto externos como internos. Vamos a investigar internamente a quienes están permitiendo que pasen estas cosas, no podemos continuar con la corrupción, no podemos permitir que ese tipo arrodille a un país”.