En distintos puntos de Barranquilla y su área metropolitana aparecieron este sábado 28 de marzo curiosas vallas, en lugares visibles, con información de un señalado integrante de la estructura criminal ‘los Pepes’, a quien desde hace un par de años se le incluyó en una minuciosa investigación de las autoridades por delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión.

Según las publicaciones, se trataría de Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias Gomelo, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Ibagué.

“A pesar de estar recluido, se tiene conocimiento de que continúa generando afectaciones y daños en la ciudad de Barranquilla y en el departamento Atlántico. A la Policía Nacional, que ponga especial atención a esta situación. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue para que se tomen las medidas correspondientes”, se pudo leer en las vallas colgadas.

Redes s Valla fijada en el municipio de Galapa.

Al respecto, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó a través de un comunicado que se dispusieron unas capacidades investigativas a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) e inteligencia policial, con el fin de establecer la procedencia de estos pendones e identificar a los responsables.

Así mismo, comunicó que se haría un “monitoreo permanente para evitar la difusión de información falsa o no verificada que afecte la tranquilidad ciudadana”.

“La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para abstenerse de replicar este tipo de información y acudir únicamente a fuentes oficiales, reiterando su compromiso con la seguridad. Invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523”, finaliza el comunicado.

¿Quién es el Gomelo?

En agosto de 2024, el Departamento de Policía del Atlántico dio por sentado la desarticulación de una de las facciones de los ‘Pepes’ con injerencia en la zona oriental del Departamento y que, según la autoridad, era liderada por Aldair Enrique Montenegro Mejía, conocido como ‘Gomelo’, preso en ese momento en La Tramacúa de Valledupar.

Los resultados se dieron en el marco de la ‘Operación Caribe’, ordenada por altos mandos de la Policía Nacional para disminuir cifras por homicidio y el tráfico de estupefaciente en territorio atlanticense.

En total fueron cinco las personas capturadas mediante orden judicial, entre las que figuraron la progenitora de Montenegro Mejía y la pareja sentimental de este mismo sujeto.

“Durante la investigación se logró establecer que esta estructura dinamizaba el tráfico de estupefacientes en la zona oriental del departamento del Atlántico y los homicidios que se le endilgan son producto de la disputa con la organización delictiva Los Costeños”, reveló la Policía, en esa oportunidad.

En ese sentido, según la autoridad, se logró el esclarecimiento de 13 asesinatos acaecidos en la zona oriental del departamento y uno en el área metropolitana de Barranquilla, este último de connotación, “toda vez, que se trata de un homicidio en el cual desmembraron a la víctima en enero de este año (2024)”.

En ese momento, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación y solo hasta el día de hoy volvió a salir a flote el nombre de alias Gomelo.