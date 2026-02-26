Durante la noche de este miércoles 25 de febrero se registró un aparatoso accidente de tránsito entre una moto y un bus afiliado a la empresa Coochofal en el barrio Santo Domingo, localidad Suroccidente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado por las autoridades como William Yonaiker Torrealba Guerrero, de 31 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según los testigos, la víctima se desplazaba a bordo de su motocicleta marca Honda CB 190 cuando, por hechos que son materia de investigación, acabó impactando de frente contra el bus.

Tras el choque, William Yonaiker quedó tendido en plena carretera, mientras su moto permanecía incrustada en la parte frontal de la carrocería del bus de transporte público.

Rápidamente, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el siniestro, minutos después una ambulancia llegó y lo trasladó de urgencia hasta la Clínica La Victoria, donde ingresó con múltiples traumatismos.

Desafortunadamente, el hombre falleció en horas de la madrugada de este jueves a causa de la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y el tránsito adelantan las diligencias para esclarecer como se registraron los hechos.