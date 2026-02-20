En la noche de este jueves 19 de febrero se registró un ataque con arma de fuego en el barrio Villas de la Cordialidad, jurisdicción de Barranquilla, en cercanías al municipio de Galapa, que dejó como saldo un hombre herido.

Lea: Reportan la muerte de un hombre en conjunto residencial de San Isidro, Barranquilla

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima es un tendero, quien fue auxiliado por testigos del hecho y llevado a un centro asistencial cercano donde el personal médico logró estabilizarlo.

Al parecer, el atentado habría sido perpetrado por la falta de pago de una extorsión, mismo móvil del asesinato de un comerciante de queso en el barrio Las Gaviotas, el pasado 9 de febrero.

El ataque se perpetró en una quesera ubicada en la carrera 42 con calle 54, en el barrio Las Gaviotas.

En el anterior caso, la víctima fue identificada como Oscar Antonio Mantilla Iriarte, de 56 años de edad.

Según testigos, el hecho ocurrió a eso de las 10:00 a. m. del 9 de febrero, cuando tres sujetos que se transportaban a bordo de un taxi ingresaron con armas de fuego hasta una quesera llamada ‘Distriqueso La Lira’, ubicada en la carrera 28 con calle 54.

Lea: Revelan video clave de la investigación de la muerte del ciudadano alemán en Simón Bolívar

Una vez dentro, estos dispararon contra el mayorista, quien se encontraba en una mesa leyendo unos recibos, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Posterior al ataque, los sujetos ingresaron al vehículo nuevamente y emprendieron la huida hacia la calle 54, para luego tomar la carrera 42 también conocida como la ‘Avenida Las Torres’.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción de una patrulla del sector, los oficiales lograron interceptar al vehículo en la estación de gasolina Biomax, ubicada en el barrio Urbanización El Parque, capturando a sus tres ocupantes, señalados por la comunidad de ser los presuntos homicidas.

Lea: Colombiano con circular roja de Interpol fue capturado en Barranquilla por homicidio en España

Esta casa editorial conoció que los capturados responden a los nombres de Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Oscar Andrés Movilla Zanabria.