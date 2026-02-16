Al presentar el balance operativo correspondiente al fin de semana del 14 y 15 de febrero, la Policía informó que 82 personas fueron capturadas en Barranquilla y su área metropolitana.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó “importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana, gracias al trabajo articulado y focalizado frente al delito” durante el sábado y domingo de Carnaval.

Policía Operativos de la Policía Metropolitana de Barranquilla durante el fin de semana de Carnaval.

Detalló que de las 82 detenciones una mediante orden judicial solo una se dio mediante orden judicial y las demás fueron en flagrancia, por diferentes delitos.

Los operativos también permitieron la incautación de 14 armas de fuego y 269 armas blancas, así como la recuperación de tres vehículos y tres motocicletas, las cuales habrían sido hurtadas.

En materia preventiva, la Policía reportó que se atendieron 12.124 llamadas, entre ellas 895 por riñas y 546 por alteración a la tranquilidad. Además, se impusieron 760 comparendos por infracción a la Ley 1801, se realizaron 14 desmontes de pick-up y 262 personas fueron trasladadas a la UCJ por comportamientos contrarios a la convivencia.

En el componente de movilidad, se impusieron 610 comparendos por diferentes infracciones, se practicaron 85 pruebas de alcoholemia, de las cuales 30 resultaron positivas, y fueron inmovilizados 63 vehículos.

Camelo Sánchez invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA o la línea contra el crimen 317 896 5523, con absoluta reserva.