Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cinco hombres, presuntamente pertenecientes a las estructuras criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Las autoridades indicaron que los detenidos eran requeridos por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como por tráfico de estupefacientes. En total fueron realizadas seis diligencias de allanamiento y registro en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de la Policía, entre los capturados se encuentran alias Steven y alias Leonardo, quienes registran ocho anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y uso de documento falso.

En los operativos también fue capturado alias Jairito, presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado “Los Pepes”, quien registra tres anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado.

Así mismo, se dio con el paradero de alias El Primacho, señalado como presunto autor del hurto bajo la modalidad de “fleteo”, en el cual fueron hurtados 200 millones de pesos, hecho ocurrido el pasado 22 de enero de 2026. Esta persona registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En medio de las acciones desarrolladas por las autoridades, también se logró la incautación de un revólver calibre 38, seis cartuchos calibre 38, treinta millones de pesos ($30.000.000) en efectivo; cuatro teléfonos celulares; 449 gramos de marihuana y 100 gramos de cocaína.

“Las personas capturadas fueron puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con las investigaciones. Con este operativo, la Policía Nacional continúa con su compromiso de articular estas organizaciones que se dedican al expendio de drogas en la jurisdicción y al delito multicrimen.”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez.