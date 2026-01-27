Un joven resultó gravemente herido tras ser blanco de un ataque sicarial en horas de la madrugada de este martes 27 de enero en el barrio La Primavera, ubicado en el municipio de Baranoa.

Preliminarmente, el lesionado fue identificado por las autoridades como Joel Roa Santiago, de 19 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, siendo la 1:55 a. m., Roa se encontraba sentado en las bancas del parque de la cancha Primavera, ubicado en la calle 22 con carrera 23.

En ese momento, dos sujetos en una motocicleta de color negro lo interceptaron y, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones.

Malherido, el joven fue auxiliado por los moradores del sector, quienes lo trasladaron hasta el Hospital de Baranoa, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Frente a estos hechos, uniformados de la Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.