Un joven de 24 años fue asesinado de un disparo en la tarde de este jueves en el barrio Villa Carmen II, del municipio de Soledad. La víctima fue identificada por las autoridades como Nelson Stiven Ortega Rojas.

El hecho se registró hacia las 2:15 p. m. del pasado lunes 26 de enero, en la calle 61B con carrera 13, cuando un hombre llegó hasta la vivienda del joven y comenzó a llamarlo de manera insistente por su nombre.

Ortega Rojas salió a la terraza de la casa y, en ese momento, el agresor desenfundó un arma de fuego y le disparó una sola vez en el pecho.

Tras el ataque, el presunto sicario huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras que familiares y vecinos auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Hospital Juan Domínguez Romero, donde falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con versiones entregadas por allegados a las autoridades, Nelson Stiven Ortega habría recibido amenazas previas por parte del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Al parecer, el joven se habría negado a colaborar con esta estructura criminal en actividades relacionadas con el tráfico y venta de estupefacientes.

Según la información preliminar recopilada por investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima se dedicaba a labores de albañilería, oficio que ejercía junto a su padre, y habría rechazado asumir cualquier rol dentro de la organización ilegal, situación que presuntamente habría motivado el ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer plenamente los móviles del crimen e identificar al responsable de este homicidio, ocurrido en uno de los sectores residenciales del municipio de Soledad.