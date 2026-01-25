Un pistolero a pie fue el autor material de un homicidio registrado en la noche de este sábado 24 de enero en el barrio Rebolo, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

En registros de la Policía Metropolitana quedó plasmado que todo sucedió hacia las 8:40 de la noche en la calle 28 con carrera 34, sitio en el que permanecía en una terraza John Jairo Villafañe Villa, de 29 años de edad, la víctima fatal de este hecho sangre.

Según testigos, el hombre permanecía en la terraza de una vivienda con su esposa y ambos fueron sorprendidos por el sujeto que, inicialmente llamó al occiso, y luego le disparó al menos tres veces en la cabeza. La mujer resultó ilesa.

Las personas que estaban en el sitio señalaron a las autoridades que el agresor huyó a toda velocidad del sector y luego de eso fue que trataron de auxiliar a John Jairo, pero al notar que no tenía signos vitales lo dejaron en el mismo lugar donde fue derribado.

Investigadores de la Sijín que fueron asignados a la investigación señalaron que esta estaría encaminada en la disputa del control territorial entre ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ por la venta de droga.

Cabe reseñar que el pasado 20 de enero finalizó la supuesta tregua pactada entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, a través de los cabecillas Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, respectivamente.

Cinco días después de esa fecha los homicidios se han disparado en Barranquilla y su área metropolitana, dejando una estela de dolor en la comunidad.