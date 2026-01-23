Hay nuevos detalles que descubrió la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre el hecho de sangre registrado al mediodía de este viernes 23 de enero en el tradicional sector de restaurantes junto a la Intendencia Fluvial, en la localidad Norte-Centro Histórico de esta capital.

Es preciso mencionar que hacia la 1:30 p. m., un criminal entró hasta las mesas de uno de los negocios apostados en ese punto y abrió fuego contra la humanidad de un individuo que había llegado acompañado y, al parecer, aguardaba por un pedido.

Según testigos, el desconocido disparó y dejó sin vida a su objetivo ante la presencia de varias personas que se encontraban almorzando. En el sitio es común el consumo de pescado en cabrito, plato típico de la zona.

Tras el acto, de acuerdo con las versiones recopiladas, el pistolero se abrió paso entre otros clientes y desapareció. Incluso hubo versiones que se divulgaron en redes sociales que el agresor había entrado por los canales de la Intendencia y por esa misma vía había huido con su cómplice. No obstante, la Policía no se refirió sobre el particular.

Lo que sí establecieron las autoridades fue la identidad del occiso. Este respondía al nombre de Harold Andrés Romero García, de 39 años de edad, y en registros del Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, tenía al menos 12 anotaciones judiciales, en su mayoría por tráfico de estupefaciente.

Precisamente la Policía Metropolitana de Barranquilla manifestó que en abril de 2019 fue uno de los ocho capturados por su presunta participación en la banda delincuencial ‘Los Sintéticos’, que se dedicaba al procesamiento de droga sintética para expenderla en Barranquilla y Cartagena.

Según las autoridades, la banda tenía como zonas de suministro el Corredor Universitario, colegios y discotecas del norte de Barranquilla y Cartagena.

Entre las drogas sintéticas que producían estaban el Éxtasis, Cristales Endi, Tusi, Parches LSD, Popper, entre otros.

Hay que indicar que la investigación por el crimen de Harold Romero García fue asumida por el CTI de la Fiscalía.